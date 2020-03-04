澳洲去年第四季經濟成長力道較預期強勁，緩解了該國陷入經濟衰退的風險，儘管今年一開始，森林野火肆虐與新冠病毒危機已重創該國的觀光旅遊業。

新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，促使澳洲央行周二宣布降息1碼，至歷來最低的0.5%。隨後，美國聯準會亦緊急宣布降息兩碼。

澳洲統計局公布，2019年第四季國內生產毛額（GDP）季增0.5%，優於經濟學家預估的季增0.4%，守住了該國經濟連續第29年維持擴張的記錄。與2018年同期相比，澳洲第四季GDP成長2.2%，亦超出經濟學家預估的年增2.0%，但不如決策官員視為「趨勢」的2.75%年成長率。2019年第三季GDP成長率由季增0.4%上修為季增0.6%。

惟受到新冠肺炎疫情迅速擴散影響，澳洲本季經濟展望變得更為黯淡，財政部長Josh Frydenberg對此表示，政府很快就會推出財政激勵措施。

(時報資訊)