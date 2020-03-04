台中市長盧秀燕4日主持東區大智路地上物拆除工程開工典禮，現場媒體關心詢問台中市副祕書長黃國榮回鍋擔任副市長一職，盧秀燕表示，前台中市副市長楊瓊瓔去年辭職參選立委，副市長一職虛位以待，黃國榮資歷完整，對拓展國際城市外交相當有潛力，另副祕書長職缺由市政顧問賴淑惠擔任，協助團隊推動市政。

盧秀燕接受訪問表示，台中市是全台第2大城，原本的副市長職缺工作非常繁重，因此經過深思熟慮，邀請資歷非常完整的副秘書長黃國榮擔任，他在台中任職累計將近15年，除有豐富內政經驗，也擔任過大使，擁有國際事務經驗，相信對台中與國際接軌相當有幫助。

盧秀燕說，副秘書長黃國榮職缺由顧問賴淑惠接任，她本身資歷非常足夠，對公務發展相當了解，因此先前邀請她擔任顧問，今日再邀請她擔任副秘書長。副秘書長黃國榮及顧問賴淑惠對市政都非常了解，相信他們是適當人選。

(中時 )