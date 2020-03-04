美超微電腦（Supermicro）為企業級運算、儲存、連網解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，將推出市場上第一部戶外邊緣系統，適用於5G無線接取網路提案（RAN）、AI推論和其他智慧邊緣聚焦應用，採用IP65等級機殼的伺服器，該產品將搭載Intel Xeon D處理器和第二代Intel Xeon可擴充處理器，並提供多樣化的組態選項。這些新系統適合用於嚴峻的戶外環境，且將支援業界轉往開放原始碼軟體和分散式硬體發展的趨勢。

Supermicro創辦人暨執行長梁見後（Charles Liang）表示，具有高組態能力的SuperServer是Supermicro專為極端的戶外使用環境所設計，它能為資料中心和電信業者提供前所未有的全新部署選項，將業界其他競爭對手遠拋在後。這些解決方案繼承Supermicro在高效能、高效率IT解決方案的領導地位，而且還能降低總持有成本（TCO）。

除了提供CPU選項，Supermicro的新系統更搭載最新的FPGA和GPU加速功能，並具備三個可用於擴充功能的PCI-E插槽。對於透過GPU介面卡執行進階即時邊緣AI推論，以及透過FPGA加速卡支援5G RAN軟體和開放標準的端對端通訊等應用來說，系統所擁有的這些功能極為關鍵。此外，這些強固型伺服器亦具備SSD、M.2 和EDSFF儲存功能，可在本機上散佈快取的媒體內容，或儲存視訊監控和其他機密資料。

這些5G系統以Supermicro的Building Block Solutions為基礎，提供多種處理器與記憶體的組態組合，供客戶量身打造所要的解決方案，將資料中心的遠端管理能力延伸到智慧邊緣。Supermicro在Kubernetes等常見的虛擬化和容器最佳化軟體方面擁有豐富經驗，能有效利用這些軟體的互動，並供應多款通過NGC-Ready for Edge認證的伺服器，將AI功能延伸到公有和私人網路。

Supermicro 亦支援業界持續轉移到非專用硬體平台，並逐漸採用標準化系統介面的趨勢。Supermicro身為O-RAN聯盟成員之一，也支援聯盟推廣雲端原生的開放式5G RAN架構，從4G網路進化到5G網路的計畫。Supermicro自加入O-RAN聯盟後，便與多家領先業界的電信業者及網路堆疊供應商合作開發參考解決方案。這些解決方案體積小巧，可安裝在電線桿上，有助於快速部署可調整式的5G網路，且幾乎不佔任何地面空間。

這些伺服器堅固耐用，以Supermicro全方位的5G和邊緣運算產品組合（包含2019年推出的E403-9P-FN2T和1019P-FHN2T系統）為建構基礎，將使該公司適用於資料中心的高效能產品（包含多節點的BigTwin，及可支援虛擬化5G網路核心的高密度SuperBlade與MicroBlade）更為完善。

(工商 )