宜蘭縣議員林騰煌遭檢方提起當選無效之訴，宜蘭地院判他當選無效，他不服提上訴，高院認為，證人指控林男賄選是聽說的，因傳聞證據而無可採，逆轉駁回檢方的請求，林騰煌可繼續擔任議員。刑事部分，一審判林男3年2月徒刑，高院上個月也改判無罪。

檢方主張林男為求順利當選，在2018年11月第二週某日，到有選民住處拜票，他佯稱借廁所於進入其住處後，主動欲交付現金5000元買票，但遭對方當場拒絕，他另在張女交付5000元買票。

宜蘭地院判決林男當選無效，但高院認為檢方只憑證人片面之陳述及張女遭扣押5000元款項，指控林涉賄選，但張女講的放置款項地點、就收取賄款後的行程不一，且因她與林的乾兒子有車禍糾紛，她的證言除前後不一外，亦有偏頗之情形，不足採信。

高院表示，另一名證人證述交付賄款的地點前後不一，且未親自見聞林騰煌交付或擬交付賄款，證詞屬傳聞證據而無可採，檢方對林男提起當選無效之訴，於法無據，應予駁回，全案定讞。

(中時 )