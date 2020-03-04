雖然新冠肺炎在陸疫情已逐漸減緩，但為了防範病毒擴散所實施的相關停工停產，導致在全球醫療產品需求大增情況下，美國首次出現藥品短缺，讓美軍方和部分國會議員坦承，此一現象顯示美軍高度依賴大陸供應邀醫藥產品，成為國安隱憂。

據《美國之音》報導，美國食品與藥品管理局上周宣布，受大陸相關廠商停工影響，美國市面上部分藥品出現供應短缺，而目前約有20種藥品完全由大陸供應，例如在美國藥品市場中，有97%的抗生素來自大陸。

對此，美國眾議院軍事委員會成員哈茨勒爾（Vicky Hartzler）表示，藥品供應短缺表明美國正過度依賴從大陸進口藥品，在大國競爭時代，美國軍方同樣過度依賴陸藥品供應會傷害美軍的戰鬥力，並表示一旦美國與大陸發生衝突，北京可以利用這個情況來對付美軍，「他們可以扣壓美軍的必須藥物，也可能在藥物中加入惰性成分或者有害物」。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在上週聽證會上也坦承，美軍的藥物需求的確過度依賴大陸，表示大陸確實占了整個美國藥品產業很高的比例，這將影響整個國家，包括軍職與文職部門，假如美軍與大陸發生武裝衝突，這對美國是一個很大的風險。

此外，密利也於2日表示，美軍正在規劃所有關於新冠肺炎疫情的想定，包括「最糟糕的大規模流行」；同時為了呼應總統川普希望疫苗數月內問世，密利也說在衛生及公共服務部直接支援下，美軍實驗室正持續努力研發疫苗。

(中時電子報)