南韓新天地教會，引發新冠肺炎疫情失控，新北市政府4日邀集轄內24個宗教團體發表「防疫六大共同聲明」，強調支持市府防疫政策、宗教場域清潔消毒、避免人潮群聚活動、精簡宗教祈福儀式、做好自主健康管理、響應宗教線上祈福等，以免防疫出現破口。

新北市長侯友宜指出，感謝新北市各宗教團體在疫情期間，不僅捐錢、捐物資，更願意響應簽署六大宣言，現在宗教團體所有大型活動、聚會基本上都已經取消，共餐、共食活動也都停辦，感謝所有宗教界的配合。

侯友宜表示，在新冠肺炎防疫期間，各宗教團體更秉持大愛，捐助新北市「防疫基金」達436萬5千元，及捐贈防疫物資嘉惠在地學校與居民。

侯友宜也說，若有不適當的活動，市府也會採取勸阻的態度，希望嚴格把關，對所有阻礙防疫的行為採取動作。

目前包括三重先嗇宮神農大帝繞境、新北國際佛誕節都已經確定取消，先嗇宮也捐助三重各級學校洗手乳與消毒水，助學童度過這波疫情。

另外板橋接雲寺也採取嚴格防疫措施，目前已設置單一出入口，管制進出；板橋福音堂也要求所有教友戴口罩，並暫緩小組聚會、主日愛筵共食等活動，防止感染。

三峽台北紫微天后宮暫緩「北三媽遶境活動」、金山金包里慈護宮停辦「二媽回娘家行腳活動」、土城承天禪寺取消朝山活動、拱北殿120週年慶系列比賽活動及三重宏聖宮貧戶救濟物資發放活動延辦。

另淡水福佑宮、中和廣濟宮、福和宮、板橋接雲寺、永和保福宮與萬里野柳保安宮等寺廟，也暫緩或取消神明遶境活動。

靈鷲山無生道場則提供線上同步直播共修、線上閉關，佛光山也鼓勵信徒線上修持、中和福和宮推神農大帝聖誕線上祈福，減輕近距離接觸感染風險。

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(中時 )