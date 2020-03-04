國內新冠肺炎已發生3起找不到感染源的案例，疑似爆發社區感染，讓疫情指揮中心宣導的「健康者不用戴口罩」遭到質疑。台中大里仁愛醫院家醫科醫師吳承羲就點出了，這句話的最大盲點「民眾根本無法判定自己健不健康」，只要這種人一出現，極可能成為超級傳播者。

吳承羲在臉書「東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲」指出，現在社區感染開始出現、還有無症狀感染、傳播者，這主張恐怕已經不適用了，「因為一般民眾根本無法判定自己是不是健康，明明平常就一直在咳嗽、或是發燒了也不自知」。

吳承羲說，這種人不戴口罩，或是衛生習慣很差，有戴跟沒戴一樣，像是亂戴、故意把口罩拉下來再打噴涕等，只要一個人出現，可能就是超級傳播者。若叫他戴口罩，他還會反過頭來說：啊不是說健康的人不用戴？」使防疫工作更加困難。讓他直言「下一步真的該教全民口罩戴起來了」，就算沒醫療級的，至少也用其他口罩擋一下飛沫。

(中時電子報)