台中市新任副市長由副祕書長黃國榮出任。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕就任一多年，小內閣人事穩健布局，4日公布新任副市長人事案，前副市長楊瓊瓔職缺由現任副祕書長黃國榮轉任，副祕書長黃國榮職缺由顧問賴淑惠接任，黃國榮對重返擔任副市長一職表示，他是土生土長的台中人，有這個機會再回來市府服務，可以為家鄉做更多事情，當然很樂意，為市民提供更優質的服務，義不容辭。

黃國榮表示，「很感謝盧市長」，去年九月因為家庭因素必須回台中，回到市府擔任副祕書長職務，這次又受重視出任副市長一職，這麼大的責任，雖然覺得有點惶恐，因為畢竟離開台中市政府也有將近四、五年的時間。

他說，自己是土生土長的台中人，有這個機會再回來市府服務，可以為我們的家鄉做更多事情，當然很樂意。

黃國榮表示，回來台中市府這半年期間，佩服盧秀燕是非常非常認真的市長，「媽媽市長」堅毅又有很柔軟的一面，讓他非常的感動，「有機會再多幫忙台中市府，幫忙市長，我當然義不容辭」，也會盡其所能盡量來協助她，做好市政

，為市民提供更優質的服務。

新任副市長黃國榮曾於前市長胡志強任內擔任副市長，曾任中華民國駐蒙古大使，並於去年接任台中市政府副祕書長一職，今日轉任副市長。

新任副祕書長賴淑惠則曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副祕書長，後擔任台中市政府顧問，接任台中市政府副祕書長。

(中時 )