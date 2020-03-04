美國財長穆努欽於美國當地時間3日表示，美國沒有考慮降低中國進口商品的關稅，以應對快速蔓延的新冠肺炎疫情。但他表示，將根據形勢的發展考慮所有的選項。

路透報導，穆努欽3日出席眾議院籌款委員會的聽證會。對於是否會降低中國商品關稅，他在會上表示，「目前沒有考慮這個問題」。但隨著事態的發展，為了維護中小企業和受影響的特定經濟領域，「我們將考慮所有重要的選項」。他說，財政部的一個工作組正在調查受疫情影響的中小企業的情況，並將提出具體建議來幫助這些企業。

此外，面對美國聯準會（Fed）3日突然宣佈降息兩碼，穆努欽回應，他支持降息，強調該決定並無政治考慮。穆努欽稱，目前疫情快速蔓延，對經濟產生短期影響，但情況與2008年金融海嘯不同。

穆努欽表示，尚未與美國證券交易委員會（SEC）討論到一旦疫情更加嚴重，市場是否會暫停交易活動。他稱，市場在正常運作，沒有理由暫停交易，且當局有適當的熔斷機制。

(工商 )