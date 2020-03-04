中油與液化天然氣供應商殼牌公司(Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.)首度針對進口液化天然氣試行碳中和(Carbon Neutral)合作案，近日由Grand Aniva船載運，從俄羅斯庫頁島啟航，經過一周的航程，4日安抵高雄永安液化天然氣廠靠卸。

中油表示，此次為台灣首次卸收碳中和液化天然氣貨氣，所取得的「溫室氣體減量額度」(Carbon Credit)經過國際第三方認證，相當於610座大安森林公園一年之吸碳量，為降低國內碳排放做出努力和具體貢獻。

中油指出，推動溫室氣體減量已是世界共識，此次殼牌公司交運的貨氣所取得之「溫室氣體減量額度」，是來自印尼及秘魯等地區之國際森林保育計畫；該計畫由聯合國「REDD+」（註1）計畫所支持，係透過長時間植樹造林、森林復育過程之減量額度來換取國際資金支持保育計畫持續發展，減量額度皆經過國際第三方認證。

載運抵台之液化天然氣船預估卸收量約6.4萬公噸液化天然氣，自氣田開採至終端用戶，其所產生之二氧化碳當量（註2）約24萬公噸，透過碳中和機制，該船取得之減量額度相當於610座大安森林公園一年之吸碳量，其所產生的總二氧化碳量，將與減量額度相互抵銷。

中油強調，配合國家溫室氣體長期減量目標，持續致力改善溫室氣體排放，每年定期追蹤，檢討各廠區溫室氣體排放量及相關管理方針，並持續透過設備更新等措施，強化能源管理，以善盡企業社會責任。今年適值台灣進口液化天然氣30周年，藉由進口碳中和液化天然氣計畫，展現永續經營、友善環境與共創低碳環保家園之決心。

(工商 )