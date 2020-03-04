新北市林口區一間幼兒園昨(4)上午至林口警分局文化派出所戶外教學，由波麗士哥哥、姊姊們一一介紹勤務內容及裝備，小朋友們在參觀警用汽、機車時，難得近距離聽見警笛的「歐伊歐伊」聲，模樣都相當興奮，一旁的員警也藉此機會教育，聽到警笛聲要立即讓道，以利警車快速通行。
因應新冠肺炎疫情，學童們在踏入派出所前就已戴上口罩，並由員警一一幫小朋友體溫檢測、噴酒精乾洗手，做好防疫工作。
過程中，員警一面說著執勤的辛勞及趣事，一面介紹執勤裝備，如防彈背心、反光背心、警帽、指揮棒、手銬等，大部分的孩童第一次參訪派出所，都感到相當新奇，不停地提出疑問，但也有少數學童有點害怕，員警藉此機會教育，警察是人民的褓姆，協助大家解決困難，遇到危險時只要撥打110，就會有警察前往協助。
在參觀警用巡邏汽車及警用機車時，小朋友臉上都露出期待神情，尤其近距離聽到警笛「歐伊歐伊」聲響，更是情緒興奮，員警也特別教導小朋友，警笛聲響，代表警察在執行緊急勤務，所以人車都要立即讓道，以利警車快速通行。
而昨日的參訪行程，也出現意外亮點，好久不見的藝人「慧慈」正巧路過警局，看見可愛的小朋友們，也忍不住駐足，與孩童們一同聆聽員警的熱情解說。
(中時 )
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