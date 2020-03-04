在一番激烈競爭後，「超級星期二」3日登場，民主黨進行了總統候選人黨內初選投票。有15州或地區的部份投票揭曉，其中美國前副總統拜登（Joe Biden）至少贏得178張代表票、桑德斯（Bernie Sanders）贏得153票，而紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）目前僅獲8票。
據路透與CNN新聞網報導，拜登可望至少拿下8大州，他在南方州表現亮眼，贏得大批民主黨溫和選民及非裔選民支持。
不過，他的主要對手桑德斯則預料會拿下包括加州在內的4個州。而在這場初選中，加州有415張代表票，算是最大獎，因此成為各方關注的焦點。
桑德斯在選前的造勢活動內集中火力，猛打拜登的「黑紀錄」，並說他向大金主募款。他直指，「你不能靠那套政治老招數打敗川普。」
然而，拜登也反擊說：「大家都在談革命，而我們開始了一場運動。」他強調，自身的運動才更能反映美國的多元性。
彭博第一次投身民主黨黨內初選就失利，根據CNN統計，彭博目前僅拿到7張選舉人票。
投票結果令人失望，美聯社引述親近彭博陣營的匿名消息人士，指出彭博將在當地時間周三重新評估，是否要繼續參選。
美聯社指出，身為全球第9大富翁、身家高達610億美元的彭博，即便去年11月才宣布角逐民主黨總統參選人資格，至今投入的競選資金遠超過美國歷史上任何一位參選人。在超級星期二選戰中，光是這個周末，他就投放了1.8億美元在電視廣告上，在維吉尼亞州、北卡羅萊納州、田納西州，他一共投入數百萬美元，但是這三州最終都拱手讓給了拜登。
文章來源：Joe Biden shocks with big wins on Super Tuesday as Bernie Sanders looks to Texas and California
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。