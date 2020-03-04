拜登可望在美國民主黨超級星期二總統黨內初選中大勝。

在一番激烈競爭後，「超級星期二」3日登場，民主黨進行了總統候選人黨內初選投票。有15州或地區的部份投票揭曉，其中美國前副總統拜登（Joe Biden）至少贏得178張代表票、桑德斯（Bernie Sanders）贏得153票，而紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）目前僅獲8票。

據路透與CNN新聞網報導，拜登可望至少拿下8大州，他在南方州表現亮眼，贏得大批民主黨溫和選民及非裔選民支持。

不過，他的主要對手桑德斯則預料會拿下包括加州在內的4個州。而在這場初選中，加州有415張代表票，算是最大獎，因此成為各方關注的焦點。

桑德斯在選前的造勢活動內集中火力，猛打拜登的「黑紀錄」，並說他向大金主募款。他直指，「你不能靠那套政治老招數打敗川普。」

然而，拜登也反擊說：「大家都在談革命，而我們開始了一場運動。」他強調，自身的運動才更能反映美國的多元性。

彭博第一次投身民主黨黨內初選就失利，根據CNN統計，彭博目前僅拿到7張選舉人票。

投票結果令人失望，美聯社引述親近彭博陣營的匿名消息人士，指出彭博將在當地時間周三重新評估，是否要繼續參選。

美聯社指出，身為全球第9大富翁、身家高達610億美元的彭博，即便去年11月才宣布角逐民主黨總統參選人資格，至今投入的競選資金遠超過美國歷史上任何一位參選人。在超級星期二選戰中，光是這個周末，他就投放了1.8億美元在電視廣告上，在維吉尼亞州、北卡羅萊納州、田納西州，他一共投入數百萬美元，但是這三州最終都拱手讓給了拜登。

(中時電子報)