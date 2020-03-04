新冠肺炎疫情肆虐全球，民眾不敢出國改為國內旅遊，228連假期間蘇花改大塞車，交通量超越農曆春節成為史上最高，民進黨立委陳歐珀今日在立法院交通委員會質詢時，質疑蘇花改速限60公里太慢，要求交通部提早在4月提出提速方案。交通部長林佳龍表示，在確保安全前提下，可加速辦理。

陳歐珀指出，蘇花改1月5日通車後，原本是東部人引頸期盼，228連假卻引起民怨，民眾抱怨假日塞車、平日超速紅單，質疑蘇花改60公里的速限太低，要求交通部公路總局盡速提出提速規劃，不要等到半年後，否則行政效率太低落。

公路總局局長陳彥伯回應，蘇花改3路段內，後面2段尚未開放大貨車通行，與其他路段一樣，公總希望等用路人對該路段較為熟悉之後，再來提速。根據規劃，大貨車通行計畫預計4月份提出、6月份核定，之後才會研議速限調整。

林佳龍也說，尊重公路總局的考量，會要求同仁在安全的前提之下，加快規劃腳步。

立委傅崐萁則認為，慢速不見得安全，德國高速公路沒有限速，高速行駛反而讓大家專注力更高、更安全，蘇花改40到60公里的車速，是讓用路人哀號遍野，還動輒接到罰單。

(中時 )