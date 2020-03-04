伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜今(4日)過52歲生日，稍早她在微博發文，細數如今生命中最重要的3個人，老公秦昊、女兒小米粒，和與前夫所生的17歲兒子小哈利，她透露兒子很優秀，今年收到兩所名校的錄取信，讓伊能靜不禁暴風哭泣，也說自己在40歲前以為愛就應該擁有，因為兒子「才知道還有一種更大的愛是凝視」。

伊能靜今寫下，小哈利今年給她的生日禮物是考上倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯大學，看到錄取信的當下，伊能靜開心痛哭，也分享母子間特殊的感情，「如果我曾給予他的每一分愛都成就了他成為自己的自由，那麼他也成就了我能愛人卻不需要佔有的能力」，因為兒子她從過去的自己更進化，明白愛不只是佔有，更偉大的是凝視。

伊能靜又說，與秦昊之間完全是「棋逢對手」，讓她明白婚姻不是戀愛，戀愛只有三年，但愛可以無限延伸，「我對戀愛沒興趣，我希望的是，有一個一生跟你一起強壯、在一起能長出寬闊的視野和豐沛力量的人。」

年過半百，但伊能靜認為自己的人生才剛開始，她可以跟女兒扮公主喝下午茶，可以跟另一半徹夜長談聊劇本，可以跟兒子聽音樂跳舞，她不需要等別人給她幸福，因為自己就有能力給別人幸福，「我就是幸福本身」，並自稱是永遠的老女孩，祝自己生日快樂。

(中時電子報)