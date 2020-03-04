新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，台灣也已有42個確診病例，前民進黨立委沈富雄直指，不必害怕無藥可治，病毒通常無藥可治，而且多數患者無需用藥；武漢一幕觸目驚心，不必害怕，因台灣不會重演，大陸也不會。

沈富雄在臉書指出，「武漢肺炎」，害怕有理？他在貼文用「武漢肺炎」一辭，並無辱華之意，因為討論的是「為何大家如此害怕」？有必要勾起大家最心驚的一面。他列出12條疫情真相，反問還會害怕嗎？戒慎有理，恐懼不必。「政府不敢出面安定民心，我來！」

1.此毒素昧平生，初次謀面

害怕有理，以後熟了就不怕了。

2.政府定調，再加口罩之亂

害怕有理，大哥哥說的算，只是社會成本偏高。

3.想起SARS，不得不怕

不必害怕，兩者不可同日而語，SARS是凶煞之毒。

4.武漢一幕，觸目驚心

不必害怕，台灣不會重演，甚至大陸也不會。

5.臥倒街頭而死

不必害怕，台灣不會發生，只有在武漢和伊朗。

6.死狀很慘，有如溺水

不必害怕，過度喧染，多數人不是這個死法。

7.我怕死

不必害怕，死亡率小於0.5%，除非你又老又病，而且住在武漢、伊朗或義大利。

8.傳播太快

不必害怕，台灣目前確診只有42人，而且多數無症狀，甚至有人自拍自嗨。

9.聽到「肺炎」就害怕

不必害怕，只有中文濫用「肺炎」一辭，污名化這個病，多數人得的是「上呼吸道感染，URI」。

10.無藥可治

不必害怕，病毒通常無藥可治，而且多數患者無需用藥。

11.沒有疫苗

不必害怕，等到疫苗上市，疫情已經過了，明年還不曉得誰該打疫苗。

12.學者專家們把「社區感染」描得如大禍臨頭

不必害怕，「社區感染」恐怕已經悄悄進行，只是大家無感罷了。

網友說：「看完您的文章真的比較不害怕了」、「除了第二點以外，其他贊同。」、「人類面對未知的領域，一開始會怕是正常。不過既然無法消滅，以後只能加強自身的免疫力，與毒共存了。」

(中時電子報)