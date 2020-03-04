美國聯準會（Fed）3日晚間意外降息，引起市場憂心經濟前景，影響港股4日早盤一度下挫246點，最低來到26,038點。幸而在26,000點整數關口止穩回升，午盤跌幅收窄。

恒指4日開高36點，一度來到26,326點的全日高點，之後大盤承壓轉跌。恒指最多一度下挫246點，跌至26,038點全日低點，之後跌幅顯著收窄，截至中午收盤，恒指報26,251.35點，跌33.47點，跌幅0.13％，大盤成交額511.38億港元。

(工商 )