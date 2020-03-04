恒指午盤跌幅收窄 站穩2萬6千點 12:432020/03/04 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）3日晚間意外降息，引起市場憂心經濟前景，影響港股4日早盤一度下挫246點，最低來到26,038點。幸而在26,000點整數關口止穩回升，午盤跌幅收窄。 恒指4日開高36點，一度來到26,326點的全日高點，之後大盤承壓轉跌。恒指最多一度下挫246點，跌至26,038點全日低點，之後跌幅顯著收窄，截至中午收盤，恒指報26,251.35點，跌33.47點，跌幅0.13％，大盤成交額511.38億港元。 (工商 ) #收窄 #恒指 #跌幅 #午盤 #大盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed喊話穩美股 亞太迎反彈 04:092020/03/01 焦點新聞 疫情衝擊 2月NMI創編來最大跌幅 10:552020/03/02 財經 港股開低走高 恒指收盤漲161點 17:252020/03/02 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 19:482020/03/02 財經 非製造業撐不住 2月台NMI創最大跌幅 04:102020/03/03 財經要聞 Fed擬降息 台指期跌幅收斂 04:102020/03/03 證券．權證 陸A股午盤：創業板指漲3.7％ 雲端計算概念股大漲 11:412020/03/03 財經 港股開高收低 收跌6點 16:502020/03/03 財經 美意外降息 滬指開低走高 11:482020/03/04 財經 A股三大指數弱勢盤整 滬指午盤漲0.06％ 12:272020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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