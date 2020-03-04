聯準會（Fed）周二閃電降息2碼以緩和新冠肺炎對經濟的衝擊，但美國總統川普隨即提出要求，指稱Fed應該再降息。

川普在推特發文表示，Fed「必須進一步寬鬆，而且最重要的是，與其他國家／競爭對手一致。」

他提及，「我們並未在公平競爭的環境，這樣對美國不公平，現在是聯準會超前的時候。更多寬鬆和降息吧！」

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）周二也讚許Fed降息，表示「我為Fed的舉動喝采」。

(工商 )