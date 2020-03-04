還不夠！川普推文要求Fed再降息 12:432020/03/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）周二閃電降息2碼以緩和新冠肺炎對經濟的衝擊，但美國總統川普隨即提出要求，指稱Fed應該再降息。 川普在推特發文表示，Fed「必須進一步寬鬆，而且最重要的是，與其他國家／競爭對手一致。」 他提及，「我們並未在公平競爭的環境，這樣對美國不公平，現在是聯準會超前的時候。更多寬鬆和降息吧！」 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）周二也讚許Fed降息，表示「我為Fed的舉動喝采」。 (工商 ) #Fed #川普 #降息 #再降息 #聯準會 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普擬行使國防生產法 增產口罩 04:102020/02/29 國際大事 新冠肺炎成口水戰 川普痛批這是民主黨的「騙局」 17:382020/02/29 國際 川普同意舉行P5峰會 盼與中俄談軍控 22:102020/02/29 國際 川普轟疫情是民主黨騙局 01:102020/03/01 國際大事 等不及！川普：駐阿富汗美軍即刻撤軍 12:162020/03/01 國際 川普：蘋果在大陸已全面恢復生產 14:242020/03/01 財經 讚北京防疫大進展 川普：美陸緊密合作共同抗疫 15:332020/03/01 國際 川普：美可助伊朗對抗新冠病毒 「只等他們開口」 17:222020/03/01 國際 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 美降息2碼 陸專家看人行3月跟進降息機率高 12:072020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 高股息燙金 逾百家爭豔 - 財經要聞 - 工商時報 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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