根據美媒《ESPN》報導，因新冠肺炎疫情在全球流行，雖然大聯盟不會取消或延期熱身賽或正式賽季，不過已成立防疫小組來應對未來數月的疫情變化，並列幾點建議給各球隊。此外有球隊特別小心，已禁止曾去過伊朗、義大利或南韓的記者或工作人員進入球員休息室。

新冠肺炎仍未停歇，隨著動輒數萬人進場的大聯盟球季到來，大聯盟也正在制定防疫建議，並協助各球團消毒球場、訓練室，以及購買防疫物品，大聯盟預計本周會制訂完善計畫並告知各球隊。

其中《ESPN》就透露幾點建議，包含「避免從球迷手中接過球和筆來簽名、避免握手」、「球團與當地公共衛生單位建立溝通橋樑」、「顧客服務部門諮詢當地防疫專家」、「確保所有球員接種 2019-20流感疫苗」等。

此外這則通知也提到有些球隊已禁止曾去過疫情爆發地區，如伊朗、義大利或南韓等的記者或工作人員進入球員休息室。其中效力光芒隊的韓籍選手崔志萬就透過翻譯表示，「我也會格外注意，尤其我周圍都是球員。」

而若有工作人員或球員將前往美國疾病管制與預防中心列為2級或3級旅遊警告的國家（例如日本、新加坡、中港澳、韓、義、伊），必須先通報，不過通知也指出，「並不建議前往這些國家。」

(中時 )