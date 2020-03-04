警方查獲改造手槍。（台中市警察局刑大提供／張妍溱台中傳真）

警方查獲改造手槍。（台中市警察局刑大提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方今年1月7日，追查因持有槍械並涉及多起刑案遭通緝在案的吳嫌，當時吳駕駛自小客車遇警攔查拒檢，警方在其車內起出改造手槍1支、改造卡賓槍1支、土造霰彈槍1支及霰彈槍子彈10顆等物，警方調閱監視器鎖定吳嫌，再進一步追查曾姓主嫌涉案。

警方指出，吳嫌因持有槍械並涉及多起刑案遭通緝在案，經提報為治平對象，市警三、五、豐原分局、刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊、草屯分局與刑事警察局偵查第六大隊等相關單位聯合組成專案小組，由檢察官指揮辦案，展開通訊監察及行動蒐證，朝組織犯罪防制條例方向蒐報相關犯罪事證。

警方表示，偵查過程，查知吳姓犯嫌與曾姓、沈姓犯嫌共3人自組不法集團，平時擁槍自重，遇有糾紛即持槍恫嚇他人，犯下數起強盜、傷害及槍砲案件，有計劃性犯案，為躲避警方查緝，逃亡時不斷更換交通工具與藏匿處所，活動範圍遍及宜蘭、南投、彰化、臺南及高雄等地，行蹤難以掌握，最後警方多日南北奔波鍥而不捨地偵辦下，終於掌握吳嫌行蹤。

警方於日前發現曾姓主嫌等3人搭乘計程車落腳南投縣草屯鎮某汽車旅館後，旋即調派警力增援部署現場，以優勢警力展開攻堅，並對空鳴槍威嚇，將企圖奪門而出之曾姓、吳姓及沈姓3名主要犯嫌迅速壓制逮捕。

警方當場查獲改造霰彈長槍1把、連發手槍及90手槍各1把、改造手槍半成品、霰彈7發、90手槍子彈104發等犯罪工具。依違反組織犯罪防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

(中時 )