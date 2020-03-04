花蓮性侵假釋犯歐力源，破壞電子腳鐐後強盜北市環河北路檳榔攤，昨下午3點50分在高雄落網，士林地檢署認犯罪嫌疑重大，依加重強盜罪當庭逮捕並向法院聲請羈押，法院今11點多裁准。

52歲歐力源1997年開計程車犯性侵、強盜罪，遭法院判決無期徒刑確定，2年多前假釋出獄，因積欠賭債10多萬元，鋌而走險以磨砂機破壞電子腳鐐，自花蓮駕車北上，3日凌晨2點多在環河北路1間檳榔攤持菜刀強盜女店員。

花蓮地檢署第一時間因歐嫌破壞電子腳鐐，以妨害公務罪嫌發布通緝，警方鎖定車牌號碼，利用高速公路ETC車牌辨識系統，沿國道高速公路追查，發現歐早上10點多從高雄市岡山附近下交流道，後由燕巢分駐所員警將人逮捕。

北市刑警大隊昨晚近7點將人押解上高鐵，訊問後移送士林地檢署複訊，但因歐嫌是因通緝遭捕，檢方認定凌晨持菜刀，對檳榔攤女店員恫嚇「拿錢出來！」得手6000多元，以達致使被害人不能抗拒程度，以加重強盜罪當庭逮捕，並向法院聲押獲准。

另外，歐男保護管束部分，花蓮地檢署現已報請法務部核准撤銷假釋，歐將回歸無期徒刑刑期，未來至少入監服刑25年才能再報假釋。

(中時 )