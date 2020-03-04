台灣罹患新冠肺炎病例數已超過40例，面對疫情將如何發展，衛福部長陳時中今在立院備詢時不諱言地說，社區感染是無法避免的，所以現在的防疫工作是在跟時間賽跑，不敢說病例不會往上升，但必須控制得很平穩。

陳時中今赴立院針對600億防疫紓困預算報告並備詢。民進黨立委沈發惠質詢時詢問，未來台灣的新冠肺炎疫情將如何發展？陳時中表示，社區感染是無法避免的，因為病毒有變異性及無症狀的感染特性，因此，現在的防疫工作是在跟時間賽跑，精確地避免病例快速往上跳，避免大爆發。

陳時中說，國外部份國家因為社區感染數多，卻又缺乏防護網，病例數就會快速往上跳，台灣病例不敢說不會往上，但必須控制得平穩。

至於隨著氣溫回溫，疫情是否將趨緩？陳時中保留地說，有很多人說天氣比較熱的話，病毒就不易存活，問題是病毒也要50幾度才無法存活，「說要熱到50幾度也不容易」，因此衛福部對疫情趨緩雖抱著期待，但也不敢輕忽。

(中時 )