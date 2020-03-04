藍綠期許新任台中市副市長黃國榮，務必在最短時間內上軌道，市政無縫接軌。（盧金足攝）

台中市副市長一職，在前副市長楊瓊瓔辭職參選立委後，副市長一職懸缺近3個月，4日發布由副祕書長黃國榮出任副市長，藍綠兩黨都對黃國榮寄予厚望，國民黨肯定黃國榮勇於任事，有助府會協調，民進黨期許黃國榮務必在最短時間內上軌道。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，新任副市長黃國榮在前市長胡志強任內，即是擔任首副席副市長，現在回任副市長一職，駕輕就熟也能無縫接軌，黃國榮在府會協調與議會的互動，都勇於任事，是非常適任的副市長。

陳政顯表示，新任副祕書長賴淑惠，曾擔任台中市勞工局長，也曾擔任準副總統、前台南市長賴清德任內的副祕書長，擔任副祕書長在民政、勞工等業務推動熟稔大有助益。

對市府發布黃國榮接任副市長，民進黨黨團總召、市議員陳世凱指出，「不論盧市長任用何人擔任何職位，只要對於台中市政有助益都非常歡迎」，也期許黃國榮務必在最短時間內上軌道。

陳世凱提醒盧秀燕及相關局處首長，做任何事皆要以台中市發展，以及市民利益為出發點，上緊發條做好任何事。

(中時 )