尖端醫（4186）積極推展細胞治療佈局，漸收成效；去年12月營收年86.32％，全年業績也交出22.25％年增表現，動能來自細胞相關服務。尖端醫表示，近期與花蓮慈濟醫院再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤，以「自體免疫細胞治療」經標準治療無效之血液惡性腫瘤計劃，目前與花慈申請總件數計7件；其中實體癌第四期更在去年八月底衛福部核定通過。

特管辦法開放屆滿一年以來，尖端醫積極與醫療院所合作，共同向衛福部提出細胞治療計畫申請，是第三家通過衛福部GTP查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第一例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例。

尖端醫指出，據日本經濟產業省預估，全球再生醫學市值至2050年將達到3,800億美元，將加速擴大台灣醫療應用實力。目前與花蓮慈濟醫院、新光醫院與北醫附醫三家醫院合作，共提出9件申請案，並投入其他適應症的開發，未來將投入基因檢測、和拓展海外細胞市場等。

特管辦法開放後，細胞療法是癌症治療的新選擇。醫學文獻指出，使用細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症安全性高且副作用低，可增加本身的免疫能力，減少腫瘤大小及癌症指標，並對生活品質提升亦有很大幫助。

尖端醫董事長蘇文龍說，由神經外科專家林欣榮院長領軍的細胞治療團隊，在臨床治療上已取得豐厚的成果，再搭配尖端醫多年的細胞培養經驗及GTP的品管，將好的細胞產品投入醫療院所，才能真正造福病患與推動醫療產業的進步。

(工商 )