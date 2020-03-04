大陸國家積體電路產業投資者基金股份有限公司（以下簡稱「大基金」）再增對外投資，出資人民幣（下同）2.4億元參與成立廣州興科半導體有限公司，持股24％。

新京報報導，資料顯示，廣州興科成立於2020年2月24日，經營範圍包括半導體封裝產品設計，類載板、高密度互聯積層板設計，積體電路封裝產品製造，電子元件及元件製造，電子、通信與自動控制技術研究、開發等。

國家企業信用資訊公示系統顯示，以認繳出資日期2021年12月31日來看，第一大股東為A股上市公司興森科技的運營主體深圳市興森快捷電路科技股份有限公司，後者直接認繳額為4.1億元，占比為41％，而包括該公司董事長邱醒亞在內的五人組成的廣州興森眾城企業管理合夥企業的認繳額為1億元，占比為10％。此外，科學城（廣州）投資集團有限公司認繳額為2.5億元，占比為25％。

2月25日，興森科技曾發佈對外投資設立合資公司暨關聯交易公告。該公告稱，其與科學城投資、大基金、興森合夥共同投資設立合資公司廣州興科、建設半導體封裝產業項目。興森科技官網顯示，2006年，興森科技曾在廣州科學城投資成立了廣州興森快捷電路科技有限公司。

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