棒辣椒(6468)母公司網石公司(Netmarble Corporation)與講談社合作的手遊「七大罪：光與暗之交戰」昨天正式在全球(包含台灣)上市，在台灣成績隨即攻佔iOS榜第一位置，該款遊戲由棒辣椒負責台灣地區在地化服務，有望為棒辣椒營收挹注動能。

《七大罪》是一部由日本漫畫家鈴木央所創作的奇幻少年漫畫作品，2012年起於講談社《週刊少年Magazine》第45期開始連載，並改編電視動畫。海外授權IP手遊「七大罪：光與暗之交戰」已在日韓上市，2019年曾在日本創下雙平台排行榜冠軍，在日本上線前兩個月Google Play和iOS營收榜大部分都在前20名。

昨日該遊戲正式在全球推出，台灣由棒辣椒負責在地化服務。網石團隊認為，「七大罪」有著豐富的精采故事和玩法，是希望可以在遊戲內呈現的元素，而團隊也以全新研發的技術、忠於原作動畫粉絲的期待來製作遊戲、重現原作。

(時報資訊)