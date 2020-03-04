美中科技戰開打，美國總統川普建立5G美國國家隊，全力架空對手華為，未來「一個5G，兩個世界」將成新常態。投資人如何看懂5G世界新變局，又如何在這個新的科技版圖中尋求投資機會？聯邦投信指出，雖然近期疫情略為消減中美科技戰的聲量，但科技戰並沒有消失，仍持續在運作。在這場科技戰中，台灣科技業者不盡然會是受害者，但「去美化」、「去中化」的過程中，業者必須保持高度的靈敏度和彈性，才能取得最佳位置。

而最新一期財訊雙週刊，也以「全球5G大決裂」為題，解析美國圍堵華為的策略，華為崛起過程的手法以及台廠勝出機會。報導指出，愈來愈多的訊息顯示，美國政府正傾全國之力打造「美國版5G」，以便圍堵以華為代表的「中國版5G」向全球擴散。2020年，美中科技戰快速升溫，一年三兆美元產值的全球行動通訊產業，恐將因此分裂。

聯邦投信認為，大陸在社會主義的架構下，會以「打東補西」的策略，來因應美國「去中化」的科技戰威脅，所謂的「打東補西」，就是扶持第二個華為。對台廠業者而言，當華為被當成攻擊目標時，市場的供需和市占就會快速移動。台廠在這場科技戰中，應該強化核心競爭力以為應戰。

至於財訊報導則指出，對台廠來說，華為營收占比高的公司，將面臨選邊抉擇。長期來看，卻也是台廠另一個成長機會的開始。畢竟這場行動通訊技術大戰，美中雙方都有不能輸的理由，大量新技術會因此問世，而在其間扮演軍火供應商角色的台廠供應鏈，勢必更多地被雙方拉攏。

聯邦投信認為，根據過去經驗，美國的生產模式以代工方式較普遍；而中國則是扶持本地供應鏈為主。所以，「一個5G，兩個世界」的拉鋸中，台廠應掌握如何運用競合策略化危機為商機。

(時報資訊)