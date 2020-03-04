財政部賦稅署指出，我國已將新冠肺炎定義為「瘟疫」、「天災」情況，所有企業若營收受影響、無法繳稅，可依照稅捐稽徵法第26條規定，檢附財務證明文件向國稅局申請延期繳稅，最多可延長36期（每月一期、即為3年）。

另外，若企業負責人、主辦會計人員因防疫需求被隔離，賦稅署正在考慮設置通案延長繳稅期限，只要是因居家隔離、居家檢疫或是強制隔離情況，導致企業無法繳營所，其繳稅期限可延長一個月。

(工商 )