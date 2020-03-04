企業因隔離 最多可延後一個月繳稅 13:032020/03/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署指出，我國已將新冠肺炎定義為「瘟疫」、「天災」情況，所有企業若營收受影響、無法繳稅，可依照稅捐稽徵法第26條規定，檢附財務證明文件向國稅局申請延期繳稅，最多可延長36期（每月一期、即為3年）。 另外，若企業負責人、主辦會計人員因防疫需求被隔離，賦稅署正在考慮設置通案延長繳稅期限，只要是因居家隔離、居家檢疫或是強制隔離情況，導致企業無法繳營所，其繳稅期限可延長一個月。 (工商 ) #繳稅 #延長 #一個月 #賦稅署 #情況 也許您會感興趣 推薦閱讀 探月解譯 月背地下結構首曝光 04:092020/02/29 焦點新聞 避免群聚感染 安心報稅 國稅局推三種人潮分流 04:102020/03/03 金融．稅務 疫情打擊需求 韓國2月通膨降 10:032020/03/03 財經 拯救車市 陸傳加速研究新能源車扶持政策 11:202020/03/03 財經 《業績-半導體》南亞科2月營收創5個月新高，月增1.4％ 15:402020/03/03 財經 疫情衝擊 5月報稅延繳有譜 04:102020/03/04 財經要聞 元大投信台股龍頭基金月月配、年終配 04:102020/03/04 產業特刊 日韓情況惡化 陸製造業再受衝擊 04:102020/03/04 兩岸要聞 基市春祭照常舉行 清明掃墓分流防疫 04:102020/03/04 地方新聞 受疫情衝擊者 綜所稅與營所稅規劃可延1個月繳 12:392020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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