中龍鋼鐵工安意外 工人疑遭鋼鐵撞傷不治 13:052020/03/04 中時 陳淑娥 、 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傷者由中龍救護車自行送醫。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市中龍鋼鐵4日發生工安意外，一名卓姓協力廠商工人，疑在進行吊鋼鐵作業時，不慎遭撞傷，由中龍自家救護車緊急送童綜合醫院，急救後仍治宣告不治，目前警方正在調查工安事故原因。 (中時 ) #工安 #鋼鐵 #中龍 #不治 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 甲仙台20線騎士墜落橋下 送醫不治 10:162020/02/29 社會 大陸2月鋼鐵PMI僅為36.6 遭疫情重創 12:562020/02/29 財經 中小企復工率1／3 陸經濟挑戰大 04:092020/03/01 焦點新聞 脫歐後面臨關稅威脅 英製造商調整供應鏈 04:102020/03/02 全球財經 北市健康關懷男路倒不治 今解剖 04:102020/03/02 社會新聞 將軍槍擊案重傷郭女 今晨不治 09:262020/03/02 社會 《類股》中鋼Q2銷量看增＋世紀鋼迎風，鋼鐵股抗跌 13:252020/03/02 財經 台中火力發電廠傳工安意外 男遭鑽鋼壓傷不治 16:062020/03/02 社會 台南詭異火燒車 車墜深谷燃燒駕駛倒車外不治 17:392020/03/02 社會 股市短波－中龍總座黃重嘉 轉任鑫科董座 04:102020/03/03 證券．權證 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 熟女愛上小16歲鮮肉士官 姊弟戀真相是女版「工具人」 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 嘲笑前男友床上不行又窮 網紅慘遭割喉成箱屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。