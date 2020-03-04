教材採主題式語言教學單元，興華國小運用時事發表洗手歌，培養學生衛教觀念。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎影響全國學校延後開學，北市教育局寒假期間除推動「台北酷課雲」寒輔課程，讓學生在家就能複習外，為加強雙語教育，也特別與台北市立大學師資培育中心合作，成立「全英語教學研究中心」，研編國小3年級上學期雙語教材及教師手冊，供雙語實驗學校使用，今舉辦教材研編發表與國中雙語教學觀摩記者會演示教學。

北市教育局規畫109年度國中將增加為8所，考量國中階段學科知識難度，已陸續完成各藝能領域自編教材，也因新冠肺炎疫情影響延後開學，在遠距教學部分，教育局也特別規畫「國中雙語線上教學」，誠正國中在健教科上，以「防疫攻略（Prevention Strategies）」作為課程主題，結合新冠肺炎時事議題，利用平板教學實際查閱檢索衛福部的網頁資料，培養學生媒體素養。

北市教育局目前已研編國小3年級上學期健體、藝術、自然3領域的數位化教學資源，採「主題式的語言教學單元」，鼓勵教師從彈性課程著手進行全英語教學，全英語教學研究中心執行長劉述懿指出，全英語化最困難的就是師資，除了有好的教材外，師資培育也是很重要的；另外，學生透過課本除了學習學科知識外，也融入英語培養日常會話，未來教材也都會放在台北酷課雲供全國師生使用。

台北市長柯文哲指出，從雙語學校推動以來，每半年都會為課程做問卷調查，問卷結果顯示，家長都非常支持推動雙語教育，有90％的學生也認為透過全英語課程教學，英語真的進步不少，未來教材與師資也會持續推動。

(中時 )