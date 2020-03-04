大江(8436)公布去年財報後，四家外資法人在新出爐的報告中皆持保守態度，今日股價開高走低，盤中最低曾探至231.5元，尾盤跌幅縮減至0.6%左右。

四家外資法人新出爐的報告中，亞系外資重申「中立」評等，目標價由330元下修到255元，；日系外資重申「劣於大盤表現」評等，目標價由288元下修到210元；美系外資重申「賣出」評等，目標價下看190元；另一家亞系外資重申「減碼」評等，目標價也下看190元。

亞系外資表示，新冠肺炎疫情將影響大江在大陸市場復甦腳步，重申「中立」評等，目標價從330元調降到255元；日系外資表示，考量大陸總體經濟環境不佳，影響消費支重申「劣於大盤表現」評等，目標價由288元下修到210元。

美系外資則說，大江有82%營收來自大陸地區，新冠肺炎疫情恐影響需求，重申「賣出」評等，目標價下看190元。另一家亞系外資表示，大江整體訂單能見度仍偏低，重申「減碼」評等，目標價下看190元。

(時報資訊)