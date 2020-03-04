銅箔基板廠-騰輝電子-KY(6672)搶攻大陸5G基站有成，順利通過中興5G基站產品認證，現已開始小量試產，預計第2季起出貨將逐步放量，成為推升今年業績成長新動能，目前騰輝-KY大陸廠復工率已達80%到90%，隨著大陸加速啟動5G基礎建設，以及軍工、國防及醫療等相關立基型產品需求成長，騰輝-KY預估，今年第1季營運可望優於去年同期，在產能逐步恢復正常下，只要疫情控制得宜，今年營運有機會優於去年。

騰輝-KY長期專注在軍工、醫療、國防、航太及車用等立基領域，產品涵蓋5G、散熱應用、物聯網、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等領域，產品結構多元，加上全球化佈局，讓公司在此次新冠肺炎疫情中受創相對輕微，今年1月合併營收為4.43億元，年成長6.11%，儘管2月因大陸廠區延後復工，但騰輝-KY因各廠區復工狀況不錯，且海外客戶訂單強勁，騰輝-KY預估，第1季合併營運可望優於去年同期。

大陸在新冠肺炎疫情逐漸獲得控制後，為刺激經濟加速進行5G基礎建設，預估今年大陸地區將興建55萬座到60萬座5G基站，中興在4G時期市佔率約33%，由於華為仍受美國禁令影響，市場看好中興通訊市佔率可望進一步提升，國內中興通訊供應商可望同步受惠。

據了解，騰輝-KY產品主要應用在5G基站的天線及功率放大器，除中興通訊外，騰輝-KY亦向5G相關應用終端大廠送樣認證伺服器、儲存、交換機等材料，公司於去年12月推出遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的BT樹脂材料等新產品，未來可望切入載板高端電子材料應用，新產品也成為騰輝-KY未來營運成長的重要推手。

騰輝-KY表示，目前大陸廠區復工率已達80%到90%，預估第2季起生產及出貨將逐步恢復正常，只要全球新冠肺炎疫情獲得控制，今年營運有機會優於去年。

(時報資訊)