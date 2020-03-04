民進黨立委林俊憲日前提出將提案修改健保法，今（4）日表示已經展開連署，並直言就是針對黃安這種人。對此，台北市議員游淑慧表示，要改就改，要廢就廢，「該長大了，請學會不牽拖」。

游淑慧在臉書表示，民進黨已執政五年，「這五年是在哈囉嗎？」林俊憲也已擔任立委五年，「剛睡醒嗎？」為什麼過去不廢除行政命令、沒提健保法修法？

游淑慧說，隨便立委要怎麼改、排除哪些人，但只要確保台灣人三件事：不隨便亂漲保費、不隨便亂加健保補充保費、不隨便亂砍醫療給付降低醫療品質，讓健保制度有更好的滿滿台灣價值。

對於健保醫療支出的架構，游淑慧指出，台灣一年健保醫療支出約7000億，根據衛福部資料，2018年健保支出主要項目，排名第一是慢性腎病，年花健保約新台幣513億元，其次是糖尿病、齒齦炎及牙周疾病、原發性高血壓，光這四項加總就超過1000億元，「很多問題都是『吃』出來的」，所以關注健保財務問題，要先關注台灣人的健康問題。

游淑慧認為，台灣人的健康問題，應投入資源在預防醫學，包括透過醫療體系更加強衛教知識諮詢，教導民眾正確飲食概念。

至於大陸人士使用健保，游淑慧說，一年約7.23億，佔整體支出千分之一，但這些人也繳了7.19億的保費，自足率約99.4%，若砍了大陸人士健保使用，一年約省400萬元，佔健保總體支出比例約十萬分之5.7。游淑慧直言，「功課足一點、邏輯好一點，別把立委水準變廉價了！」

(中時電子報)