房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行最新發佈《2020中國商業地產投資意向調查報告》。報告顯示，雖然中國目前正受到疫情影響，但大部分投資人都對市場持有信心，並看好中國內地商業地產市場的長期發展。投資者對一線城市熱情更為高昂，其中尤以外資為甚，100％外資受訪者均表示未來12個月內有投資上海的計畫。

當今疫情之下，投資者對市場態度十分微妙。一方面，商務活動受到疫情影響有所放緩；另一方面，上海徐匯濱江誕生310.5億地王。就此，戴德梁行資本市場部特別發起了投資者意向調查。問卷以一對一訪談形式，邀請在中國大陸最活躍的投資機構的高層參與調研, 收穫122份有效問卷並進行分析，供商業地產投資人以及社會各界參考。

此次戴德梁行《2020中國商業地產投資意向調查報告》就投資者最關注的問題進行了訪問並得出以下十大重點結論：

1.5.4％ GDP基準預測受最多受訪者認可。

2.超60％受訪者認為在疫情結束後6個月內投資活動將明顯回升。

3.受訪者普遍認為在疫情影響下物流地產和資料中心投資規模將有所提升。

4.99％受訪者表示將繼續投資中國大陸。

5.近9成受訪者表示今年預算投資額將與2019基本保持相同或有明顯增長。

6.超9成受訪者表示在12個月內計畫投資上海或北京，超6成表示將投資深圳或廣州。

7.100％外資受訪人表示在12個月內計畫投資上海，選擇投資一線城市比例均高於內資；內資受訪人選擇投資重點二線城市（例如杭州，成都，西安和武漢）比例高於外資。

8.辦公大樓仍居最受歡迎資產類型榜首，與物流倉庫和資料中心位列前三。

9.所有受訪人均表示不會因為疫情而考慮放棄專案。其中20％表示對專案推進影響很小或沒有影響；69％表示將暫緩決策；11％表示將重新談判商務條件。

10.大多受訪者認為疫情過後市場將恢復原樣，另16％表示樂觀，認為疫情促發的新需求將為市場帶來新的機會。

(旺報 )