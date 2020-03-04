新冠肺炎威脅世界各國，至今還未獲得妥善控制，引發全球人心惶惶，紛紛搶購口罩與消毒用品。但在疫情延燒的同時，其實流感對人類的傷害更大、更容易致命，《紐約時報》整理了新冠病毒與流感病毒的相同與差異點，並提醒有三類族群民眾，要特別防範新冠病毒與流感病毒的侵襲。

報導引述相關研究表示，從目前資料來看，就平均數據來看，流感病毒株可殺死大約0.1%的感染者，過去在西班牙爆發大流行的流感，死亡率約2%，而在新冠肺炎疫情最嚴重的大陸武漢，之前粗估的死亡率就在2%左右，不過最新一期的《新英格蘭醫學期刊》，從中國大陸1099的病例統計發現，死亡率降到約1.4%左右。加上有部分專家認為，還有很多輕症與無症狀病例沒被找出來，因次預估新冠病毒的死亡率，有可能更低。

不過，就算是新冠肺炎的死亡率不高，但如果短時間內出現大規模感染，死亡人數仍相當可觀。且從目前的疫情走勢看來，新冠病毒的傳播力，似乎比流感病毒更強。報導引述相關研究發現，每個新冠病毒的患者，平均可傳染2.2個人，而流感感染者，平均一人可傳染1.3個人，看起來新冠病毒的傳染性，會比流感更具威脅。

不過專家仍提醒，只要是65歲以上老人，或是患有慢性疾病、免疫系統較弱者，面對新冠病毒或是流感病毒，都是易受感染的「高危險群」；而免疫力還未成全建立的嬰幼兒，就臨床觀察，流感的危害似乎看起來略大於新冠病毒，家長要特別小心。

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(中時電子報)