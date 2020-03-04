日本陸上自衛隊31歲的橋場麗奈3曹（相當於陸軍下士）經過嚴格的空降部隊訓練，今天與另外約100名男性自衛隊員一起迎接結業式，將成為日本陸上自衛隊第一空降團首位女傘兵。

日本產經新聞報導，一旦發生情況，空降部隊將被投入到戰場最前線，橋場麗奈經過嚴格的空降部隊訓練，將於16日分發到千葉縣習志野屯駐地的陸上自衛隊精銳部隊第一空降團。

第一空降團是陸上自衛隊唯一的空降部隊，成員從高空直接空降敵前負責作戰。

日本雖然從2017年起不再限制女性投入空降團，但因為訓練要求比照男性，嚴格的體能測試成為許多女性跨不過的高牆。

日本自衛官已從過去的清一色男性，慢慢走向女性持續增加的情況。截至2018年度結束為止，女性約有1萬6000人，占整體自衛官約22萬6000人的約7%。

雖然人數不多，不過，女性自衛官在陸海空自衛隊漸掌要職。航空自衛隊2015年廢除女性擔任戰機飛行員限制，2018年8月，身高159公分、當時26歲的2等空尉（相當於空軍中尉）松島美紗，成了日本航空自衛隊首位女性戰機飛官。

海上自衛隊也在2008年取消女性自衛官登上護衛艦等工作限制，並在2016年廢除飛彈快艇等女性限制，讓時年48歲一等海佐（相當於海軍上校）大谷三穗在2019年12月接任海上自衛隊神盾艦艦長，成為日本首位神盾艦女艦長。

26歲的3等海尉（相當於海軍少尉）竹之內里(笑)年初成為首位接受潛艦培訓的女性，她希望跟所有男性自衛官一同接受培訓，成為海上自衛隊第一位女性潛艦自衛官。預料在接受為期一年半的實習等訓練後，竹之內就能被分發到潛艦部隊。

(中央社)