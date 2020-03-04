彰化縣內332所公立校園目前已經消毒完畢，現在著手進行運動遊憩設施、扶手、公園座椅、洗手台、公廁、辦公廳舍等公開場域進行消毒，預計３月５日能完成全縣的消毒工作。(吳建輝攝)

４日上午彰化縣長王惠美偕同員林市長游振雄到惠來里活動中心，視察清潔隊員消毒情形。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情持續延燒，全台各地都努力拚防疫，彰化縣政府在疫情爆發時，就協調各公所，將縣內332所公立校園進行消毒﹑目前持續對縣內運動遊憩設施、扶手、公園座椅、洗手台、公廁、辦公廳舍等公開場域進行消毒，預計３月５日能完成全縣的消毒工作。

疫情爆發後，彰化縣長王惠美就下令啟動全縣防護消毒工作，４日上午王惠美偕同員林市長游振雄到惠來里活動中心，視察清潔隊員消毒情形，也在現場示範漂白水調配與消毒步驟，讓民眾可以在家自己動手做，替自家甚至社區消毒，為防疫盡一點心力。

王惠美說，這次疫情無法預測何時結束，除了地方政府努力投入防疫工作，更需要大家一起合作對抗疫情；另外要感謝公所及清潔隊同仁，這段時間配合政府，竭盡所能的協助各校園與公共區域相關設施的消毒工作，為民眾的健康把關。

游振雄說，公所往年為了預防登革熱，就會栽開學前進行消毒工作，今年受到疫情影響，除了例行性的消毒，也針對以往容易忽略的場域，做了更詳細的消毒，也感謝縣長這段時間辛勞，員林市也全體總動員，來配合縣府所有消毒工作，請鄉親放心。

彰化縣環保局提醒，調配漂白水及進行消毒時應配戴口罩及乳膠(塑膠)手套，避免刺激皮膚，一般民眾居家防疫消毒，可依市售漂白水(濃度5％) 1：100的比例稀釋，即10 cc的漂白水與1,000 cc的水做調配，以稀釋50倍，並依循「穿、稀、擦、停、沖、棄」六個步驟，才能落實居家室內消毒作業。

(中時 )