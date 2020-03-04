陳時中。（趙雙傑攝影）

【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會。

中央流行疫情指揮中心今表示，國內昨日新增150例通報個案，累計通報2599人，其中2237人已排除，確診人數則維持42例。確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

陳時中指出，案33與案39兩例並沒有網外擴散，所有案例中34例需要最大關心，因為有院內感染的狀況，指揮中心現已掌握接觸者404人，共採檢289人，除了6人確診（案35至38及案41、42），252人陰性，其餘檢驗中；案33、39、40境外移入個案接觸者目前無確診個案，持續追蹤健康情形及採檢結果；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心表示，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80270例，較前日新增119例，其中6416例重症，2981例死亡。國際間累計11748例確診病例，分布75個國家/地區；病例數以韓國4812例、義大利2263例、伊朗2236例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本287例為多；病例中213例死亡，以義大利79例、伊朗77例、韓國28例、鑽石公主號、美國、日本各6例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

泰國公共衛生部長差瓦拉3日於臉書發文，將台灣與日本、德國等列為「危險傳染病疫區」，要求入境者強制隔離40天。中央流行疫情指揮中心表示，已澄清該隔離限制，泰國政府也進行修正。

台灣11人以色列旅遊團因與鑽石公主號確診者同班機，遭要求出境後，日前抵台，其中1人出現呼吸道症狀送醫。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該民眾二採陰性，已可返家進行14天的居家隔離。

台灣日前發生首起院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經看到了各國目前的現況，不會天真地認為台灣可避過，能避過最好，但會當作嚴峻情況來整備。

(中時電子報)