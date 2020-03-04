環保團體今(4)日聚集環保署前，針對桃園機場第三跑道開發案的開發評估不足表達抗議，尤其開發單位未針對鄰近跑道的沙崙油庫做災害情境分析，直言高風險的開發缺少適當評估與分析應暫緩開發，並表示該案有未環評先徵收之虞，不符合正當程序。

環保署今日下午將召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議，數個民間及環保團體上午聚集環保署前高呼「油庫、迫遷未完整評估，環評不要打假球」口號，表示桃機第三跑道距離沙崙油庫僅300公尺，但災害情境分析不見討論，有環評先徵收之虞。

環境法律人協會專員徐孟平表示，1998年的大園空難，失事地點距離機場北跑道僅500公尺，即使有了前車之鑑，但這次桃園機場第三跑道環評書中仍未看見對可能災害影響範圍行分析。

台灣防災產業協會監事單信瑜指出，開發單位僅提出碰撞機率，但災害情境分析不是這樣做的，如果以機率來看，發生的機率即使再低都不可忽視，若飛機滑出跑道撞擊油庫導致爆炸，就會造成風險管理中的「低機率高風險 」事件，從現在的應變計畫看來很難減輕，坦言災害情境分析竟尚未於環評會議中著墨，在風險管理的角度來看完全不能接受。

環境權保障基金會研究員許博任提到，本次會議中環評委員應以社會影響評估專家會議為前提來召開，尤以油庫爆炸、化學災害及住戶搬遷等進行討論。

許博任說，回首2014年至2016年，桃機第三跑道開發案欲未環評先行徵收，在當時已帶來社會爭議，後經行政院航空城專案小組會議協商後才決定先環評後徵收，沒想到這次又要重演未環評先徵收的爭議，呼籲交通部及桃市府，應補辦開發範圍內其他開發行為個案環評後再徵收，才符合最基本的正當程序。

(中時 )