針對民進黨立委林俊憲要提案修法，針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，不應再補助健保費。資深媒體人黃暐瀚對此坦言，如果黃安並沒有達到以上3項，根本也罰不到他。

黃暐瀚在政論節目《少康戰情室》中表示，你要罰黃安，他覺得沒什麼意義。黃安以及所謂的女黃安，他們的一些言論引起台灣一些網民憤恨，這是一回事。可是林俊憲所提出的3個條件，一個是住不到183天，表示一年住不到一半，那跟健保法無關；第二.是沒有收入證明，就是完全沒收入或是你沒有繳稅，就是人根本不在台灣，也沒繳稅，對台灣沒貢獻，也沒在台灣工作，那他贊成修法。

黃暐瀚指出，但是黃安跟「小明」是不一樣的，因為5萬4千人當中，98%是申請中華民國身分證，要等6年的陸配，另外還有900多位所謂的「小明」，爸爸媽媽其中一個是中華民國籍；而沒有取得中華民國身分證的，就是他選擇大陸籍的500位。另外還有400多位是爸爸媽媽都不是台灣人，譬如說是前一段婚姻的。加起來，健保花費是7.23億，保費繳了7.19億，所以只差400萬。

黃暐瀚點出，因此，台灣健保連續3年虧損，已經虧到一年400億，並不是被小明們跟他們的陸配媽媽們給吃掉的，主要是癌症、洗腎、呼吸器等這3種。所以懲罰黃安，去對付小明，但小明和陸配媽媽是在台灣生活的人，若他們沒有健保，就不敢去醫院，這是有問題的。如果黃安沒有達到「黃安條款」3個條件，根本也罰不到黃安。

(中時電子報)