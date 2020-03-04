林友友4日到彰化醫院，帶著自己研發製作的健康養身鐵蛋，送給第一線辛苦的防疫護理人員。（吳建輝攝）

吃到鐵蛋的醫護人員說，真的很好吃，有感受到滿滿的心意。（吳建輝攝）

21歲的林友友有一個愛吃鐵蛋的外婆，但因為外婆患有腎臟疾病不太能吃，因此她為了心愛的外婆，自行研發不加鹽的中藥養生鐵蛋，4日下午她帶著自己研發的養生鐵蛋，來到衛福部彰化醫院，送給因為辛苦防疫無法正常用餐的護理人員，表達自己的一點心意。

目前就讀大三的林友友家住南投草屯，４日在父母的陪同下來到彰化醫院，帶著自行研發的216包養身鐵蛋，要送給第一線急診室的醫護人員，吃到鐵蛋的醫護人員直呼好吃，有感受到滿滿的心意。

林友友表示，外婆在１年多前罹患腎臟病，不能再亂吃鐵蛋，看到外婆失望的神情，她開始接觸鐵蛋，她發現市售鐵蛋為了拉長保存期限，加入很多鹽，讓她決定研發健康養身的鐵蛋給外婆吃，便開始

林友友說，前幾天看到報導，彰化醫院急診室的護理師，最近因為疫情忙得不可開交，好不容易空出時間可以吃飯，吃不到一半碰到疑似病患，又得馬上穿上防護衣，衝到篩檢站處裡患者，讓她感受到，防疫人員堅守自己的崗位，全心投入防疫工作，非常辛苦，想為他們加油。

林友友的鐵蛋製作可不馬虎，找了3個當中醫的舅舅當顧問，利用甘草、八角、小茴等11種藥材當滷汁，經過水煮、浸泡、滷等過程，經過3天製程才能冷藏，沒有加入一粒鹽巴，還加入甜菊梅可以幫助消化，吃過的親友都說讚，還封她為「鐵蛋公主」。

(中時 )