新冠肺炎疫情未見趨緩，星宇航空表示，由於民眾旅遊意願及需求持續探底，且配合政府政策及維護機組員和旅客的安全，檳城航線自3月8日起暫停飛航，後續將視疫情變化及市場需求調整航班。

籌備2年的星宇航空終於在今年1月23日首航，營運初期有澳門、峴港及檳城3個航點。不過，星宇開航立刻碰上新冠肺炎疫情擴大，每日3班的台北－澳門航線在營運2周後宣布暫停，如今台北－檳城也宣告3月8日起暫停飛航。

唯一有在飛的台北－峴港，日前則是砍掉加班機，每日只剩下1班。

(中時 )