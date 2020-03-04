疫情暴擊 星宇8日起停飛檳城、每日僅剩1航班 13:252020/03/04 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 星宇航空宣布台北－檳城航線3月8日起暫停飛航。（星宇航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情未見趨緩，星宇航空表示，由於民眾旅遊意願及需求持續探底，且配合政府政策及維護機組員和旅客的安全，檳城航線自3月8日起暫停飛航，後續將視疫情變化及市場需求調整航班。 籌備2年的星宇航空終於在今年1月23日首航，營運初期有澳門、峴港及檳城3個航點。不過，星宇開航立刻碰上新冠肺炎疫情擴大，每日3班的台北－澳門航線在營運2周後宣布暫停，如今台北－檳城也宣告3月8日起暫停飛航。 唯一有在飛的台北－峴港，日前則是砍掉加班機，每日只剩下1班。 (中時 ) #台北 #疫情 #需求 #峴港 #澳門 #星宇 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇飛機修護棚廠開工 面對疫情 張國煒：好險我們只有3架飛機 16:502020/02/29 財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 張國煒談疫情：比SARS大好幾倍 04:092020/03/01 財經要聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 肺炎引人心慌 民眾焦慮求診比例增 17:182020/03/01 生活 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 生活熱門新聞 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 台灣輸了...美加掃好市多畫面曝光 員工嚇尿：30年沒看過 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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