央行今標售20年期109-4期政府建設公債，今最高得標利率再創同年期新低，僅有0.57%，較上次同年期的最高得標利率下滑22.5個基本點。2月央行標售的10年期公債和今天標售的20年期公債最高得標利率相繼破底。央行將在3月19日召開2020年首次的理監事會，在長天期公債得標利率持續破底，以及FED昨晚閃電式的降息2碼，再讓市場對台灣央行啟動降息循環產生預期。

2月中央銀行標售10年期公債的最高得標利率創同天期新低，僅有0.55%，較前一次同天期標售利率下滑了12.9個基本點；而今天標售的20年期公債最高得標利率為0.57%，也是創新低。今天得標的行業別中，保險業拉高到6成，銀行業降到22.83%，整體投標倍數為2.63。

第一金投信分析，之前Fed非常規降息共有6次，加計這次共7次。非常規降息通常是在美國經濟大衰退、金融危機或重大國際金融事件時才使用，最近一次是在2008年的10月8日。

台灣央行方面，前一次的降息循環是在105年的3月至106年的7月，重點現率由1.5%降至1.375%，之後，央行政策利率連14凍。由於FED昨天採取非常規降息，市場也揣測台灣央行是否會在3月19日的理監事會之前宣布降息，讓連15凍止步。

(時報資訊)