台南醫療院所防疫再升級 民眾進入醫療院所要帶健保卡 13:282020/03/04 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應新冠肺炎疫情，台南市醫療院所防疫規格再升級！即日起，民眾進入醫療院所一律要帶健保卡或身分證以利查詢境外旅遊史。圖為奇美醫學中心。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，台南市醫療院所防疫規格再升級！即日起，民眾進入醫療院所一律要帶健保卡或身分證以利查詢境外旅遊史，確保防疫沒有漏洞。 台南市大型醫院自2月起陸續開始執行以健保卡管制，無論病患或陪診民眾皆須攜帶健保卡或身分證，立即釐清出入醫院人員旅遊史，希望讓防疫不要出現破口。台南市長黃偉哲表示，隨著國際疫情升溫，即日起所有進入醫療院所之民眾皆需攜帶健保卡或身分證，供醫療機構查證，有多一層防護，醫護人員可以安心工作，也保障醫療服務可以持續進行。 (中時 ) #醫療 #健保卡 #醫療院所 #民眾 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 校園防疫 師生心理健康不可忽略 04:102020/02/29 生活新聞 紅薑黃提升人體抵抗力 防疫好幫手 17:372020/02/29 生活 政府應盡快訂SOP 照表操課 04:092020/03/01 社會新聞 社區自主防疫演練 桃市先起跑 04:102020/03/01 地方新聞 台中客委會 防疫口罩套DIY 04:102020/03/01 地方新聞 力阻社區感染 台南市59座菜市場逐步設洗手台 13:222020/03/01 生活 工研院開辦 AI智慧醫療應用研析 04:102020/03/02 產業．科技 醫療保健基金 持穩抗跌 04:102020/03/02 投資理財 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 金門免費發放防疫酒精 3／6前可至鄉鎮公所補領 15:082020/03/02 生活 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 直播》新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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