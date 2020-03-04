因應新冠肺炎疫情，台南市醫療院所防疫規格再升級！即日起，民眾進入醫療院所一律要帶健保卡或身分證以利查詢境外旅遊史，確保防疫沒有漏洞。

台南市大型醫院自2月起陸續開始執行以健保卡管制，無論病患或陪診民眾皆須攜帶健保卡或身分證，立即釐清出入醫院人員旅遊史，希望讓防疫不要出現破口。台南市長黃偉哲表示，隨著國際疫情升溫，即日起所有進入醫療院所之民眾皆需攜帶健保卡或身分證，供醫療機構查證，有多一層防護，醫護人員可以安心工作，也保障醫療服務可以持續進行。

(中時 )