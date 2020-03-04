新冠肺炎疫情全球大爆發，包括南韓、伊朗等地都有官員染病，為避免疫情癱瘓政府行政運作，財政部目前以三大面向因應，首先財政部及所屬單位都已規畫有異地辦公處所，其次國產署整理出愛國西路等地閒置辦公廳舍，協助其他單位解決異地辦公需求，另隨著報稅季將至，賦稅署與各地國稅局也正規畫分流備案。

官員指出，除了異地辦公外，部分例行會議也將改採遠距視訊會議召開。至於史上最高價、世貿三館案底價達266.37億元招標案，即將於3月下旬開標，因投標現場空礦，且標單可郵寄，現場開標又有直播，故不會延期開標。

至於3月開徵的營業所、4月開徵的牌照稅以及5月開徵的房屋稅及所得稅，近日也將公告，因新冠肺炎遭隔離等無法如期繳稅民眾，可檢付相關單據證明，延後申報，遭減薪、放無薪假民眾，若有繳款困難，也可申請分期繳納。財政部官員透露，之前SARS時便將申報期限延長2周，這次新冠肺炎是否比照辦理，將視疫情發展決定，可望在4月公告。

國稅局官員並強調，因應所得稅報稅季將來臨，也將大幅提高線上報稅便利度，進行分流，如以前自然人憑證、健保卡報稅須讀卡機，今年報稅自然人憑證透過手機便可申辦認證，不再需要讀卡機插卡辦理；此外，過去要取得報稅查詢碼都需跑一趟國稅局，今年以自然人憑證或健保卡加上密碼，透過4大超商的KIOSK，便可取得查詢碼後，搭配身分證統一編號及戶籍謄本的戶號，透過申報系統下載所得及扣除額資料，即可網路申報。

因應部分民眾仍會到現場報稅，各大稅局也規畫現場分流機制，如將原本2樓申報區，改為1樓空曠處，或用抽號碼等方式控管申報場所人數。官員不諱言，未來可望進一步研究跨區適用的統一報稅分流機制。

(中時電子報)