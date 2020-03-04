工研院運用環境智能技術研發「PECOLA樂齡陪伴機器人」，能偵測銀髮族吃、睡、心情及身體狀態，彙集資訊給子女，建立長輩與子女溝通的樞紐，日前獲得美國國際消費電子展（CES 2020 Innovation Awards）創新獎。

政府推估台灣2026年邁入超高齡社會、每10人中有4位是65歲以上老年人，為解決高齡社會的可能需求，工研院投入「健康樂活」應用領域研發，鏈結台灣ICT產業與健康照護服務，研發「PECOLA樂齡陪伴機器人」。

工研院指出，PECOLA透過深度學習技術可偵測跌倒事件，區分站、坐、前傾、躺4種姿態，當檢測到長者跌倒或異常，系統即時主動撥號給子女建立雙向視訊，提升居家安全。

更可透過影像辨識技術，分析獨居老人飲食菜色，比對進食前後餐點差異歸納飲食概況；用WiFi訊號偵測睡眠期間呼吸率，觀察老人睡眠與生理狀況。

同時，樂齡陪伴機器人經由人臉表情辨識技術、語音關鍵字，可辨識7種表情、4種基礎音訊，喜、怒、哀等情緒，平均辨識準確率超過85％。讓長輩的飲食、睡眠、運動、情緒等資訊，彙整成報表傳送到子女手機，一目了然掌握長輩的生活起居狀態。

工研院強調，PECOLA外觀可設計為移動家具，底座搭載障礙物感測器，能在家庭環境方便進行移動，可滿足銀髮族身體好、吃得好、情緒好、睡得好等日常生活照護需求，獲得美 國CES 2020 Innovation Awards創新獎，將持續在長照和照護中心等地進行技術場域驗證。

(中時 )