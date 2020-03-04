新冠肺炎在國內疫情升高，許多民眾為求自保，近期上運動中心健身頻率增，但行政院消保處提醒，近日稽查國內多家健身房發現，過半店家未在入口為消費者的健康進行把關，健身房為密閉空間，若門口防疫措施未落實，恐成防疫漏洞。

消保處在2月8日至23日期間派員訪查台北市、新北市的公私立健身房及運動中心，共計26家的健身業者，發現總共僅6店家會在民眾入場時主動消毒雙手，3店家會在消費者入場時主動量測體溫，防疫措施皆有所不足。

在健身環境消毒方面，僅11家業者有揭露加強環境清潔區域，店內服務人員更是只有9店家有配戴口罩。因此消保處建議，防疫期間健身業者應強化消費者入場前的防疫措施，主動量測體溫及消毒清潔雙手，並落實公告環境清潔消毒情形。

消保處指出，除全館每日需消毒清潔外，還必須配備75％酒精供消費者使用，並加強空氣濾清循環，改善室內環境通風，教室課程結束後也必須進行消毒清潔作業，各項健身器材除每日多次用酒精消毒外，還需提醒消費者使用前應自行用酒精消毒。

(中時 )