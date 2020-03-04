太極雙星前負責人何岳儒發監前竟落跑 13:312020/03/04 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署。(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2014年涉及太極雙星案的前太極雙星團隊負責人何岳儒，被依偽造文書、詐欺等罪判刑1年定讞，台北地檢署傳喚他入監，卻拒不報到，3日已對何發布通緝，通緝時效至2024年11月18日。另檢方以何逃匿，向台北地院聲請沒收何當年繳交的250萬元保證金獲准。 (中時 ) #通緝 #太極 #雙星 #台北 #負責人 也許您會感興趣 推薦閱讀 汐止區公所外包商挖路害命 檢認未設警示燈起訴包商負責人 12:472020/02/29 社會 自立型養老院風潮起 04:092020/03/01 專題周報 港肺炎指定診所 疑遭扔汽油彈 04:102020/03/03 焦點新聞 老董的家負責人殺遊民詐保無悔意 檢方求無期徒刑 11:062020/03/03 社會 操作堆高機撞斷領貨人腿 倉庫組長被訴 11:402020/03/03 社會 苗市農會理事提總幹事不信任案 04:102020/03/04 地方新聞 200通緝犯逃回台？法務部：沒那麼多 12:002020/03/04 政治 社會熱門新聞 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 熟女愛上小16歲鮮肉士官 姊弟戀真相是女版「工具人」 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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