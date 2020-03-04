2014年涉及太極雙星案的前太極雙星團隊負責人何岳儒，被依偽造文書、詐欺等罪判刑1年定讞，台北地檢署傳喚他入監，卻拒不報到，3日已對何發布通緝，通緝時效至2024年11月18日。另檢方以何逃匿，向台北地院聲請沒收何當年繳交的250萬元保證金獲准。

(中時 )