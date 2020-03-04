2020聯邦盃亞洲/大洋洲區一級賽事台北時間昨晚中華隊迎接首場賽事，面對只有3名球員組隊的印尼，前兩點單打中華兩位不滿20歲的小將楊亞依、梁恩碩吞敗，提前確定落敗，第3點雙打詹詠然為提攜後進，改和楊亞依搭擋，兩人也拿下勝利，終場中華隊1比2不敵印尼，今晚8點出戰韓國，繼續2場單打、1場雙打的硬仗。

出戰印尼隊前一天，聯邦盃中華女網隊教練翁宜寧原本要派梁恩碩與謝淑薇扛起單打重任，但為了要給新人磨練機會，臨時換上目前就讀南港高工的楊亞依，她也以15歲9個月又3天之齡，成為台灣聯邦盃史上初登場第5年輕的女將，僅次於溫秀專、王思婷、許美珠、謝麗娟。楊亞依在聯邦盃處女秀年紀，甚至比隊上前輩謝淑薇、詹詠然首次登場時還小。

台、印之役的第一點單打堪稱一場青少年對決，世界青少年排名51的楊亞依經過三盤激戰，以4比6、7比6、0比6敗給世界第16的16歲普利絲卡（Priska Madelyn Nugroho）。

第二點單打，19歲的梁恩碩以2比6、6比4、2比6 飲恨剛從大學畢業的雅迪拉（Aldila Sutjiadi），在聯邦盃首嘗敗績，翁宜寧表示，非受迫性失誤太多是梁恩碩落敗主因，很多球都是她自己打出界，梁恩碩補充：「球沒氣，打不動，也不怎麼彈跳，我連第二盤打完都不知道這盤已經結束了。」

中華隊今晚出戰韓國，由於韓國首戰取勝烏茲別克，中華隊必須全力擊敗韓國，一旦再敗可能就無緣擠進前兩名、錯過世界組升降賽資格，預計第1點單打交給梁恩碩，第2點單打遊「寶島一姊」謝淑薇坐鎮，第3點雙打由詹詠然/詹皓晴把關。

(中時 )