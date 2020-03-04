美國聯準備（Fed）宣布降息2碼，雖是市場所期待，惟突然的政策舉動，卻引發市場擔心未來經濟不振的疑慮，美股道瓊指數時重挫時 衝，3日再大跌800點，市場避險情緒大幅跳升，黃金、白銀、美債及恐慌指標（VIX）均大漲，在台股市易相關連動的黃金、白銀、美債以及VIX等ETF，同步放量強彈。

由於國際黃金商品價格每盎司再度衝上1,600美元以上，激勵元大S＆P黃金正2今（4）日股價馬漲超過5％，為在證交所交易的ETF中，股價表現最亮眼的指標。另原型黃金ETF也大漲接近2.5％；與黃金連動呈現正相關的白銀，也同步走強，在台股交易的元大道瓊白銀也強漲近2％。

而近來漲勢不止的富邦VIX ETF，伴隨著連動的標普500 VIX期指飆漲，近來股價也一路挺升，今日股價大漲超過4％，股價也來到4.4元。

美國突然大幅降息2碼，最直接影響的就是美債殖利率跳升，帶動市場搶買美債，元大美債20正2、新光投等債15+等，今日股價也都上漲2％以上。

(工商 )