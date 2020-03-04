生涯累積千萬專輯銷售，睽違近4年都沒有發表個人新作的流行天后LADY GAGA，在前年憑著電影《一個巨星的誕生》勇奪奧斯卡最佳原創歌曲之後，終於在今年回歸流行樂壇，日前推出的全新單曲《Stupid Love》再次回歸輕快舞曲節奏，不僅大膽使用iPhone手機拍攝新歌MV，更身穿誇張的粉紅色太空戰衣，率領舞者們在荒漠中群舞，讓新曲在發行當天就順利登上超過全球60國iTunes排行冠軍，同時間，她也馬上在社群宣告4月10日將推出個人第6張全新專輯《Chromatica》。

單曲《Stupid Love》是LADY GAGA繼上一張專輯《喬安》後，再度回歸流行樂壇的首波單曲，LADY GAGA也希望藉由這首歌來呼籲粉絲不要怕面對真實的自己，不要受到社會框架拘束。在推出後由於歌曲的復古迪斯可節奏及MV中的特別造型，也讓許多超有創意的網友在網路上開始進行各種創意惡搞，把MV畫面配上許多台灣本土或電音歌曲，超搭的版本讓這首歌在短時間內就登上台灣網友的熱搜排行，以超另類的方式讓這首歌襲捲各大社群平台，也讓天后的回歸充滿話題。

其實早在去年就曾經透露正在籌備新專輯的她，據國外報導指出這張即將發行的專輯多半是她自己在家裡錄製的，這也讓這張新專輯能完整傳達她的私人情緒。她日前正式公佈這張專輯名為《Chromatica》，字面上除了是指顏色、色階之外，同時間也帶有「半音階」(chromatic scale)之意，她形容這個專輯名稱可解釋為「所有顏色及所有聲音」，由於音樂對她的人生有療癒作用，她也期望這張新專輯也能發揮治療的功效，為身邊每個人的生命帶來改變，希望讓我周圍的愛也會被其他人感受到」。

(中時 )